Nella serata di ieri la Polizia ha denunciato in stato di libertà un 32enne di Alghero per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane, è stato sottoposto a controllato mentre era alla guida di una Lancia Y, di proprietà della fidanzata che viaggiava accanto a lui.

Sebbene non avesse ancora conseguito la patente di guida, ma aveva superato nella stessa mattina l’esame teorico e quindi legittimato a condurre l’autovettura con persona accanto titolare di patente da più di 10 anni, era accompagnato solo dalla fidanzata poco più che ventenne.

Durante i controlli, gli agenti hanno poi accertato che il giovane guidava il veicolo in stato di ebbrezza alcolica, derivante da qualche “bicchiere di troppo” bevuto per il festeggiare il superamento dell’esame teorico.

Nel periodo dell’Epifania oltre all’effettuazione di mirati servizi di controllo sulla velocità, gli agenti della Polstrada di Sassari hanno inoltre proceduto alla contestazione di ulteriori due sanzioni penali per guida in stato di ebbrezza alcolica, una delle quali a seguito di incidente stradale, e due contestazioni amministrative per veicoli privi di copertura assicurativa.