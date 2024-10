Stamattina ad Iglesias, a conclusione di speditivi accertamenti, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza un 33enne operaio incensurato, residente a Gonnesa.

L’uomo è stato fermato mentre era alla guida del proprio veicolo Rav 4 Toyota, in stato di ebbrezza alcolica che sarebbe stata accertata mediante etilometro, con un tasso alcolemico pari a 1.76 mg/l (1^ prova) e 0.81 mg/l.

La patente di guida gli è stata ritirata e andrà a fare compagnia presso la Prefettura di Cagliari alle altre ritirate nel recente periodo. Dopo il periodo di sospensione l’interessato potrà avviare le pratiche necessarie per poter aspirare a recuperarla.