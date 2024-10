La Compagnia Carabinieri di Siniscola ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio dispiegando diverse pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione e ad alcuni locali pubblici nel rispetto degli orari di somministrazione di bevande alcoliche.

Nello specifico i militari della Compagnia Carabinieri di Siniscola nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato due uomini e una donna per guida in stato di ebbrezza sorpresi alla guida sotto gli effetti dell’alcool. Sottoposti ai test etilometrici, infatti, i tre conducenti delle proprie autovetture, hanno riportato tassi alcolemici superiori a quelli consentiti. Per loro, oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.

In un pub della Caletta i militari della Stazione Carabinieri di Santa Lucia, hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro, gli avventori, in tutto 16, sorpresi all’interno del predetto luogo pubblico in stato di ubriachezza e il titolare del locale un 30enne in quanto, aveva somministrato bevande alcoliche fino a determinare lo stato di ubriachezza degli stessi in orari non consentiti violando così, l’ordinanza imposta dal Comune di Siniscola.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Isili nei comuni della giurisdizione proseguirà anche in questo fine settimana con mirati servizi di controllo alla circolazione stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.