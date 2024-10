Ieri a Cagliari, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, al termine degli accertamenti svolti su strada hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato di guida in stato di ebbrezza un 33enne di Selargius, incensurato.

Secondo quanto riferito dalle autorità, questi, attorno alle 2 in viale Elmas, fermato dai militari ad un posto di controllo mentre era alla guida della propria auto e sottoposto ad esame etilometricoha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro al primo accertamento e 1,67 al secondo, praticamente il triplo del limite massimo consentito.

La patente di guida gli verrà ritirata in quanto l'uomo non ne era in possesso al momento del controllo, poiché dimenticata a casa. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L'autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri che hanno proceduto.