"Beccati e affondati. Il ministro degli esteri italiano dopo un mese e mezzo di letargo si è accorto che le cartine allegate alla procedura pubblica francese contengono la ratifica dell'accordo di Caen. In realtà la Francia voleva appropriarsi di quelle acque internazionali e l'ha fatto con una procedura maldestra è ufficiale. Ora alla Farnesina dice che quelle cartine devono essere modificate perché sbagliate. In realtà sia l'Italia che la Francia sono state beccate in flagranza di reato. La prima stava rubando porzioni di mare internazionali la seconda l'Italia stava facendo il palo. Si tratta di una sonora sconfitta sia del ministro degli esteri italiano che della stessa Repubblica francese che ha tentato in maniera subdola di mettere in campo una strategia unilaterale per sottrarre le acque di mare internazionali più pescose. Aver ammesso che si tratta di un errore conferma non solo che avevamo ragione a denunciare quella procedura ma conferma la negligenza di chi ha coperto quella azione francese per mesi. Se non avessimo denunciato quell'operazione, si sarebbe tutto definito a favore della Francia con il silenzio dell'Italia. In queste ultime giornate ci sono state prese di posizione tardive e confuse di chi, a rimorchio della nostra azione, ha tentato di interferire sulla vicenda. Sono gli atti che parlano, i silenzi di troppi costituiscono solo la conferma della loro complicità".

E’ quanto afferma il leader di Unidos Mauro Pili che un mese e mezzo fa aveva denunciato la procedura europea francese “per lo scippo del mare internazionale davanti alle coste della Sardegna”. Pili con i pescatori del nord dell'isola nei giorni scorsi aveva firmato pubblicamente sulle Bocche di Bonifacio l'opposizione formale alla procedura francese “che scippava importanti porzioni di acque internazionali”.

"Si tratta di una nostra vittoria che abbiamo perseguito con determinazione – sottolinea Pili -. Aver dichiarato che quelle cartine allegate erano un errore è ridicolo: sono stati beccati e ora parlano di errore! Il ministro degli Esteri è costretto anche a sconfessare il suo governo che aveva firmato nel 2015 accordo di Caen! Siamo dinanzi ad un esecutivo farlocco che non è nemmeno in grado di assumersi l'onere delle proprie scelte e cerca di spacciarle per ridicoli errori”.

“La Francia - conclude Mauro Pili - non solo nelle cartine aveva indicato l'obiettivo di annettere quelle porzioni di mare ma anche nella relazione aveva spiegato il motivo: fare la regione marittima francese. Sono stati beccati ed affondati, ma noi continuiamo a vigilare”.

