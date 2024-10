Il Turisport è una manifestazione dedicata al tempo libero, allo sport a 360°, alla vita all’aria aperta, al benessere. Grazie alla collaborazione del Coni Sardegna ed alle Federazioni il prossimo weekend sarà ricco di iniziative, suggerimenti ed eventi dedicati allo sport e al tempo libero. Una vetrina che è in grado di offrire risposte precise ed attente agli operatori, ma anche ai semplici appassionati.

Durante le due giornate del Turisport dal 5 al 7 ottobre 2018 (con ingresso gratuito), un ricco cartellone di appuntamenti accoglierà il visitatore: incontri, tornei, dimostrazioni, sfilate, gare, esibizioni, stage ed eventi spettacolari, degustazioni e tanti alti appuntamenti sportivi e di intrattenimento.

GLI SPAZI DEL 38esimo TUSRISPORT2018

SALONE DELLO SPORT. del FITNESS, TURISMO ATTIVO e PRATICA SPORTIVA



- Piazzale Fiera: Grandi Campi: Calcio, Volley, Basket e Minibasket, Hockey, Sport motoristici, Cinofilia, Equitazione (battesimo del pony), sport rotellistici, giochi gonfiabili per bambini, ecc.

- Padiglione E: Stand CONI Sardegna (progetti: Scuola dello Sport; A chent’annos in salude; Talassemia e Sport; Sport e Sclerosi multipla; Sport gioventude, ecc.); Federazioni Sportive, Discipline sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, esibizioni di Judo, Muay Thai, Ginnastica, Badminton, Volley, Boxe, Danza sportiva, ecc.

- Padiglione I: Comune di Cagliari, Scherma, Scuole e Istituti, RAS Sport in Uniforme (Rappresentative delle Forze Armate), Cinofilia (area esterna)

- Padiglione L: Scacchi, Modellismo statico, ecc.

- Padiglione M: Giochi di società, Animazione per bambini, sculture Lego, ecc.

