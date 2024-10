Spunta un cartello con tanto di ‘avvertimento’ per la presenza di rettili, ovvero coccodrilli (recita la scritta), ma non vuol’essere uno scherzo di qualche buontempone di turno, ma la triste realtà accanto all’incrocio con via Cagliari, a Quartu, dove c’è anche la sosta dei pullman Arst e Ctm, con i passeggeri-utenti costretti ad assistere al copioso disagio.

Fango, acqua sporca, un pericolo oltre che un vergognoso degrado. E le piogge di questi giorni, “benedette e utili che siano”, non aiutano di certo alla risoluzione dello strano caso. La speranza è che l’Amministrazione comunale intervenga al più presto per eliminare l’incuria denunciata dai cittadini e la messa in sicurezza dell'area circostante.