Ha preso servizio nella giornata di ieri alla Questura di Oristano il Commissario Capo Federica Sanna alla quale è stata assegnata la direzione dell'Ufficio Digos dal Questore Giuseppe Giardina.

Laureata in Giurisprudenza nel 2016 con una tesi di laurea in diritto penale e criminologia ha successivamente ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2019. Sanna ha superato il 110/o corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, durante il quale ha conseguito il Master di II livello in "Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza" con una tesi in criminologia. Terminato il corso ha svolto il primo incarico alla Scuola di addestramento e Istruzione Professionale del Caip di Abbasanta.