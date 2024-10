“Everyone can dance”: tutti possono ballare è un invito all'accoglienza, alla condivisione del folklore e delle culture. Ittiri Folk Festa da 38 anni dimostra che il ballo e la musica sono un linguaggio universale che consente di incontrarsi e scambiarsi esperienze.

Il festival internazionale del folklore e delle culture organizzato dall'associazione Ittiri Cannedu in collaborazione col Comune di Ittitti e in sinergia col Bolotana Festival Folk proporrà dal 20 al 25 luglio sei giornate ricche di appuntamenti.

Il 19 luglio alle 21 nella Fontana “S'Abbadorzu” di Ittiri una sorta di prologo col Festival delle Bellezze e la presentazione del programma ufficiale di Ittiri Folk Festa.

Sei i gruppi stranieri, provenienti da Nuova Zelanda (Taumata Whitireia di Wellington), Bolivia (Academia de Danzas Fokloricas Adaf – La Paz), Ecuador (Grupo Indoamerica di Ambato), Perù (Asociaciòn cultural “Sentimiento y Tradiciòn” di Lima), Senegal (Ballet Dakar) e Georgia (National dance company “Gurjaani” di Tbilisi). Graditi ospiti anche il gruppo musicale della Calabria e quello folk del Molise “Zig-Zaghini”. Diversi i gruppi sardi.

La Regione Sardegna ha inserito Ittiri Folk Festa tra i grandi eventi di valore turistico nel campo delle tradizioni popolari. Ittiri Folk Festa è nel cartellone di Salude & Trigu della Camera di Commercio del Nord Sardegna

Il programma in sintesi- L'anteprima di Alghero si svolgerà giovedì 20 luglio alle 21.30 in piazza Lo Quarter. Protagonisti i gruppi di Perù, Georgia, Molise e il Gruppo Folk “Su Furione” di Nule. Dal 21 al 24 sarà Ittiri ad accogliere gli eventi. Venerdì l'edizione speciale di “Sonos de Ballu” (dalle 21): il folklore e la sua evoluzione con la tarantella calabrese, il trio di Giuliano Gabriele che propone musica del centro e sud Italia, Agorà-La piazza cantata, il Grupo Indoamerica dell'Ecuador, l'associazione Tumbarinos di Gavoi e il gruppo “Ammenti Passaddi” di Sassari.

Sabato mattina alle 12 il Palazzo Comunale ospita le delegazioni straniere e il Premio Zenìas. Di pomeriggio il Trofeo di Mountan Bike, il tableau vivant in abitazione d'epoca (ripetuto domenica) e alle 22 nel Parco “Missingiagu” il ballo coi gruppi di Perù, Georgia, Ecuador, Molise, San Giovanni in Galdo, Quartu Sant'Elena, Ottana e Ittiri.

Domenica mattina nella Chiesa di San Pietro verrà celebrata alle 11 la Messa dei Popoli, dedicata a Don Mario Simula. Alle 18 la Gran Parata con tutti i gruppi stranieri e sardi, per un totale di 21 gruppi. Alle 22 ancora balli al Parco “Missingiagu” con Senegal, Bolivia, Nuova Zelanda, Perù, Georgia, Molinas, Florinas e Oristano.

Lunedì alle 19 (Cortiletto centro CAS) Recital degli influencer Floris e NU “Danzando sotto la pioggia” e alle 21.30 in piazza Marconi la “Rassegna di sapori e musica dal mondo” con Perù, Georgia, Ecuador, Molise e naturalmente Sardegna.

Martedì 25 luglio alle 21 nell'anfiteatro Seunis di Thiesi il Gran Finale “Musumundu in Thiesi” in collaborazione con Su Consonnu Santu Juanne de Thiesi, con lo spettacolo proposto da Perù, georgia, Ecuador, Molise e Sardegna.

Tutte le serate saranno presentate da Ottavio Nieddu e Maria Caterina Manca.