Da oggi Alitalia aumenta i servizi disponibili per i propri passeggeri, offrendo la possibilita' di acquistare i posti "Extra Comfort" anche sui voli nazionali in partenza dal 1 aprile, a 10 euro in piu' a tratta. I posti "Extra Comfort" sono gia' disponibili sui voli internazionali e intercontinentali di Alitalia.

Sui voli nazionali i posti "Extra Comfort" sono quelli delle prime file dell'aeromobile e permettono quindi ai passeggeri l'ingresso e l'uscita piu' veloci e piu' agevoli dalla cabina. Da oggi si possono acquistare (ad esclusione dei voli da e per la Sardegna, operati in regime di continuita' territoriale e dei voli Roma - Milano Linate - Roma dove e' presente la classe Comfort) sul sito alitalia.com (durante la fase di web check-in), chiamando il Customer Center al numero 89.20.10, presso alcune Agenzie di Viaggio, presso tutte le biglietterie Alitalia in aeroporto e ai banchi accettazione dell'aeroporto di Roma Fiumicino.

Il prezzo per acquistare i posti "Extra Comfort" su tutti i voli nazionali e' di 10 euro a tratta, ai soci dei Club esclusivi Freccia Alata e Freccia Alata Plus i posti Extra Comfort sono offerti gratuitamente, previa disponibilita'. Inoltre i posti "Extra Comfort" sono gratuiti anche: in fase di prenotazione: per i passeggeri con biglietti nelle tariffe piu' alte Y/B/M (esclusi i biglietti premio MilleMiglia); in fase di check-in, self check-in e web check in: per i titolari della Carta Corporate.

Numerosi i servizi che Alitalia include nel prezzo del biglietto sui propri collegamenti domestici e internazionali: la possibilita' di imbarcare gratuitamente un bagaglio in stiva (fino a 23kg) oltre al bagaglio a mano; la scelta del posto a bordo; il servizio catering sui voli che lo prevedono con una vasta selezione di pasti speciali; il check-in in aeroporto (oltre al check-in via web o al mobile check-in) e l'opportunita' di accumulare miglia con il programma MilleMiglia Alitalia.