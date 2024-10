Dopo lo scandalo "Ryanair", che ha portato la compagnia irlandese ad abbandonare l'isola con la conseguente cancellazione dei voli da e per la Sardegna, Alitalia scade in campo e mette a disposizione la sua flotta aerea per le festività pasquali.

Sono solo 5 però gli aerei che hanno registrato il pieno, partiti da e per la Sardegna a fronte dei 59 voli che aveva registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni precedenti alle feste.

Secondo i dati della compagnia aerea, da domenica 20 marzo a sabato 26, il flusso di persone che hanno scelto di viaggiare con Alitalia è del 90% per la tratta da Roma e Milano per la Sardegna e del 63% per i voli dall’isola verso le due mete.

Tra gli altri voli, hanno registrato un coefficiente medio del 76% la tratta Cagliari - Roma, del 44,5% Alghero - Milano, oltre il 62% l’Alghero - Roma e 62,5% la tratta Cagliari - Milano.