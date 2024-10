Il comitato di monitoraggio sulla continuità territoriale, riunito in seduta permanente, ha stabilito di integrare ulteriormente la capacità di posti sulle rotte da e per Milano sostituendo gli aerei Embraer 175 e 190 con i più capienti Airbus 319, 320 e 321.

Oltre a questo Alitalia ha aggiunto quattro nuovi voli andata e ritorno tra il 28 dicembre e il 2 gennaio prossimi, sempre sui collegamenti da Cagliari e da Alghero, verso il capoluogo lombardo. “Gli interventi sono già operativi - dice l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana - ma continuiamo a seguire quotidianamente la situazione nel caso sia necessario mettere in campo altri correttivi prima delle festività natalizie”. Gli upgrade degli aeromobili e i voli aggiuntivi diretti a Milano fanno seguito all’incremento complessivo di 35800 poltrone già messe in vendita dalla compagnia di bandiera sui voli da e per l’isola tra dicembre e gennaio. Con queste ultime azioni si raggiunge così un’offerta totale pari al 45 per cento in più di quanto prescritto dal bando ma nel contempo si sfiora il limite strutturale di traffico consentito per quanto riguarda l’aeroporto di Linate.