Ieri pomeriggio i carabinieri del NAS di Cagliari, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno segnalato all'autorità giudiziaria un 48enne titolare di un market alimentare ubicato in Trexenta, ritenuto responsabile dei reati di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione, omessa notifica all’autorità di avvio attività produttiva e mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.

Nel corso dell’accertamento, i militari avrebbero individuato un immobile adiacente all’esercizio, utilizzato clandestinamente quale deposito di derrate alimentari, rinvenuto in pessime condizioni igienico-strutturali. Gli alimenti destinati alla vendita sarebbero stati conservati in promiscuità con materiale non pertinente, rifiuti anche organici e con diffusa presenza di escrementi animali e fango.

Sarebbe stato inoltre appurato che lo stabile, non indicato nel manuale di autocontrollo HACCP, non era stato notificato all’autorità sanitaria che non poteva per questo esercitarvi nessuna attività di controllo. Sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale l’immobile, di circa 400 mq complessivi, del valore di circa 350mila euro, le attrezzature presenti, per un valore approssimativo di 50mila euro e derrate alimentari di varia natura e tipologia dal valore commerciale di circa 40mila euro.