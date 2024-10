La partnership tra l’aeroporto di Perugia e la compagnia aerea AliBlue Malta si consolida grazie ad un nuovo collegamento strategico e molto atteso. A partire dal 6 luglio, infatti, sarà operativa la nuova tratta Perugia-Cagliari, programmata con due frequenze settimanale di venerdì e domenica.

«A pochi giorni dal lancio dei voli Perugia-Olbia e Perugia-Roma Fiumicino, i cui trend di ven-dite sono decisamente positivi, siamo felici di annunciare questa nuova tratta che ci consentirà di proporre all’utenza umbra anche il collegamento per Trapani via Cagliari.» – dichiara il Co-mandante Teodosio Longo, CEO di AliBlue Malta, compagnia già operativa in Italia dagli scali di Cuneo, Cagliari e Trapani, grazie alla collaborazione con Medavia, vettore Maltese di comprovata esperienza, la cui flotta è composta da aeromobili Dash 8-300 da 50 posti e Dash 8-100 da 37 posti.

I voli sono acquistabili sul sito www.alibluemalta.com con tariffe di sola andata Perugia- Cagliari a partire da 85,00 euro per persona e Perugia-Trapani (via Cagliari) a partire da 135,00 euro, tasse aeroportuali, catering, un bagaglio da stiva da 15kg ed un bagaglio a mano da 5kg inclusi.

Ernesto Cesaretti, Presidente SASE, commenta: «Siamo felici che Aliblue Malta, dopo il lancio dei voli per Roma Fiumicino e Olbia, abbia saputo cogliere l’opportunità di operare i col-legamenti estivi da/per Cagliari, aggiungendo anche la possibilità di raggiungere Trapani attra-verso i voli che la compagnia opera tra le due isole. Le nuove rotte Aliblue ci permette-ranno così di avere, a partire dal luglio prossimo, collegamenti bisettimanali con l’hub di Fiumicino e con le bellissime isole di Sicilia e Sardegna».

Per Umberto Solimeno, Direttore SASE, «Con l’annuncio di questi ultimi collegamenti l’ae-roporto di Perugia supera come numero di rotte e di frequenze quelle dello scorso anno. Un primo importante passo per uno sviluppo a due cifre, nell’ottica di un’attenzione al territorio, al servizio del trasporto aereo ed al diritto alla mobilità dei cittadini».

Il nuovo collegamento Perugia-Cagliari entusiasma anche Alberto Scanu, AD di SOGAER, so-cietà di gestione dell’Aeroporto di Cagliari: «Si rafforza la collaborazione tra SOGAER e Ali-blue Malta. Il nuovo volo per Perugia, ci permette di ampliare il network di collega-menti domestici operati dal nostro scalo. Dopo aver recentemente attivato il collegamento con Trapani, la Compagnia Aerea investe ora su Perugia, una delle città più importanti dell’Ita-lia centrale. Questa nuova rotta renderà ancora più accessibile, con Cagliari, tutto il centro e il Sud Sardegna, sia per i flussi turistici che per la componente di traffico business».