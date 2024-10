In attesa di Teo Teocoli (21 luglio), Max Angioni (28 luglio) e Barbascura X (18 agosto), fuori due nuovi imperdibili appuntamenti con la grande comedy ad Alghero: il 27 agosto (ore 21) sullo splendido palco incastonato nel complesso del Quarter, nel centro storico della città, andrà in scena Filippo Giardina e il 17 settembre (ore 21) il duo Casa Abis. "E' un format vincente e soprattutto coinvolgente - sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu - che continua a riscuotere enorme interesse e impreziosisce un cartellone estivo di grande qualità artistica".

Filippo Giardina, tra i più amati (e odiati) stand-up comedian italiani, con la tappa di Alghero prosegue il tour di Cabaret: uno spettacolo comico, coraggioso, trasgressivo, scorretto, che ha come fine ultimo l’alleggerire il pubblico dal peso del nostro tempo. Dal 2001 porta in tour i suoi spettacoli di stand-up comedy nei maggiori teatri italiani. Sentendo l'esigenza di una satira adulta, cinica e dissacrante nel 2009 chiama a raccolta un collettivo di professionisti della comicità, per dare vita a spettacoli di stand up comedy e nel 2009 fonda a Roma "Satiriasi". Per la TV ha partecipato ed è stato autore di Stand Up Comedy su Comedy Central IT, Sbandati su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai3.

Stella e suo marito Gabriele, in arte Casa Abis, sono vere e proprie star del mondo social, sono attori, comici e content creator. Coppia nella vita e nella carriera artistica, dopo essersi formati come attori teatrali, ora insieme da sei anni sia fuori che sul palco. Si sono incontrati a teatro e da lì hanno creato la loro realtà con spettacoli e corsi di recitazione. Nel 2021 decidono di mettere in rete le loro scene comiche ironizzando e giocando sulle dinamiche che si creano nella quotidianità della vita di coppia. In poco tempo hanno raggiunto in totale quasi un milione di iscritti ai loro canali social, con video da oltre 23 milioni di visualizzazioni. Non è un mistero: i social tirano, le risate e la ricerca di felicità pure.

I biglietti dello spettacolo di Filippo Giardina, in programma il 27 agosto sul palco de Lo Quarter ore 21, sono in vendita sul circuito Ticketone da oggi, lunedì 17 luglio e presso Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84

Prezzo biglietto per settore:

• Prima Poltrona € 15,00 + 15% di Diritti di prevendita

• Seconda Poltrona € 10,00 + 15% di Diritti di prevendita

Lo show del duo Casa Abis, in programma il 17 settembre sempre alle ore 21 a Lo Quarter, sarà ad ingresso libero.

Maggiori dettagli sugli eventi e aggiornamenti sui canali di vendita su www.algheroturismo.it. Informazioni e biglietti presso Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292 (solo whatsapp). Orari di apertura: da lunedì a domenica: 18 – 21 - sabato: 10.30 – 13 | 18 – 21 - martedì: chiuso.