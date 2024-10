I cartelli che indicano l'inizio del centro storico, in piazza Sulis, ad Alghero, in cui l'accesso e la circolazione è consentita soltanto ai veicoli autorizzati, sono tutti in lingua italiana come si può notare anche dalla foto. Ed è proprio il limite-lingua che ha fatto confondere dei turisti francesi che nell’estate del 2011 hanno affittato un appartamento nel centro storico cittadino. E’ accaduto, infatti, che nel gennaio del 2013 si sono visti recapitare per posta l’avviso delle contravvenzioni: ben 16 per 102.03 euro ciascuna. Totale 1.632,48 euro. Le multe sono state pagate, ma ciò che non è andato giù alla coppia di vacanzieri è il fatto che una città turistica come lo è Alghero, non aiuti le persone che decidono di trascorrere le vacanze estive nella Riviera del Corallo. Secondo quanto sostengono i due visitatori, infatti, in quella zona in cui sono stati multati nelle due settimane di permanenza non sono mai stati fermati e avvisati dai diversi vigili urbani presenti nel percorso. “Abbiamo la macchina con la targa francese, se avessero voluto ci avrebbero potuto fermare”, hanno affermato. Inoltre, i cartelli hanno indicazioni soltanto in italiano; per questo il suggerimento dei due turisti è quello di completarlo con le scritte anche in altre lingue. Come si vede, benché delusi, amareggiati e con la promessa (poi rientrata) di non rimettere piede ad Alghero, la coppia non ha perso lo spirito di collaborazione. Sotto questo aspetto, forse è il caso di prendere atto dell’esperienza dei due innamorati della Riviera del Corallo, allo scopo di far sì che si faccia quanto necessario e dovuto per trattenere i turisti e non per farli scappare.

Articolo tratto dal sito francese Magazine 60: "L'Italia mette la multa ai suoi turisti"