Abbanoa sta intervenendo urgentemente per riparare una condotta idrica in via Roma. Il guasto verificatosi nelle prime ore di questa mattina nel primo tratto della via ha provocato copiose fuoriuscite. I lavori si stanno attuando con estrema urgenza ma si rende necessaria la chiusura dell’acqua in buona parte del Centro Storico per consentire le operazioni di sostituzione della condotta danneggiata.

L’erogazione dovrebbe riprendere al termine dei lavori, la cui durata – secondo le stime di Abbanoa – dovrebbe essere di due/tre ore.