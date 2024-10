Proseguono le iscrizioni per il Alghero Verde In Fiore, il fortunato concorso che lo scorso anno ha fatto fiorire la città tramite l’associazione Corallo Verde.

Balconi, aree verdi, aiuole e giardini hanno partecipato con l’intento di regalare colore e bellezza e far riappropriare Alghero dei propri spazi urbani. Il concorso è stato strutturato con l’obbiettivo di coinvolgere tutte le aree della città, garantendo la partecipazione quindi ai balconi, alle vie, le piazze, i viali, i giardini.

Per l’edizione 2014 l’organizzazione mette alla prova la fantasia e l’abilità pratica dei concorrenti con lo scopo di realizzare arredi verdi artistici mediante il riciclo creativo di materiali.

Tre le categorie che garantiranno ai vincitori la somma di trecento euro ciascuno: “allestimento più creativo”, “aiuola mediterranea” e “allestimento sociale”. L'allestimento dell'aiuola mediterranea, in concorso grazie alla collaborazione con il Parco di Porto Conte, consente l'uso esclusivo di piante autoctone e mediterranee, nonché l'inserimento di supporti decorativi, al fine di valorizzare e tutelare le specie floreali del territorio e diffonderne la bellezza. Potranno partecipare al concorso anche gli allestimenti creati in data antecedente al bando a condizione che alla scadenza delle iscrizioni e alla premiazione siano ancora in essere. Numerose le aiuole realizzate nel 2013 che stanno riconfermando l’iscrizione, sintomo della volontà di proseguire un percorso di valorizzazione del territorio ma anche se di condivisione degli spazi sociali. L’interesse per la promozione isolana e la tutela del verde sono il motore dell’associazione Corallo Verde che con il progetti portati avanti in questi anni. L’aiuola di macchia mediterranea presente per tre anni in aeroporto ha testimoniato come la Sardegna intera possa dare il benvenuto agli ospiti raccontando attraverso la sua flora profumi e tradizioni. Attraverso Alghero Verde In Fiore saranno i cittadini a comunicare la bellezza della nostra comunità ai vacanzieri.

Ci si potrà iscrivere ad Alghero Verde in Fiore fino al 14 settembre compilando la modulistica a disposizione in via Gioberti n° 48 il lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 19.30, sarà inoltre possibile reperire la scheda d'iscrizione con relativo regolamento sulla pagina Facebook di Corallo Verde e sul sito internet www.coralloverde.org

Per informazioni è possibile telefonare al numero 328 1965636 o scrivere ad associazionecoralloverde@gmail.com

Dal 15 settembre la commissione giudicatrice si riunirà per esaminare le fotografie di tutti gli allestimenti e decretare i vincitori per ogni categoria. I premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica il 27 settembre 2014