È stato punto da una medusa nelle acque di Alghero e ha accusato un malore. Un 26enne sassarese è stato soccorso nella tarda mattinata di ieri dalla Guardia Costiera.

L’allarme è stato lanciato da un’imbarcazione che si trovava nei pressi di Cala dell’Olandese e che è stata raggiunta da una motovedetta della Guardia Costiera di Alghero, già presente in zona in quanto impegnata in attività di controllo nella più ampia operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2024”.

Il giovane è stato quindi portato con la motovedetta nel porto di Alghero, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che l’ha successivamente trasferito all’ospedale cittadino.