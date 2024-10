L’Amministrazione di Alghero intitolerà la piazza ubicata all’interno dell’area interessata dai lavori di recupero del Complesso di Santa Chiara alla “Juharia”, il quartiere ebraico medioevale composto nel suo momento di massimo splendore da circa 800 abitanti.

L’inaugurazione avverrà il prossimo 22 settembre. Sono previste anche una serie di attività collaterali racchiuse nel programma dal titolo “La Settimana della Juharia”.

Oltre alla cerimonia d’intitolazione della piazza, l’Amministrazione, con l’Associazione Cutlurale Tholos e la partecipazione del Dipartimento di Archeologia Medioevale dell’Università di Sassari, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e l’Associazione Culturale Saber i Sabor, ha previsto una mostra fotografica nella Torre di San Giovanni, spettacoli musicali e convegni.

Alghero è stata la colonia ebraica più importante della Sardegna.

Gli ebrei che arrivarono dalla Catalogna tra il 1328 e il 1331 fondarono l’insediamento numericamente più consistente ed economicamente più potente dell’isola. La colonia si ingrandì, inoltre, grazie ad una seconda ondata immigratoria di ebrei giunti dalla Provenza, nel 1370. A seguito dell’editto di espulsione degli ebrei dai domini spagnoli, nel 1492, non tutti scelsero la via dell’esilio. Per Alghero in particolare, la nota famiglia de Carcassona, scelse la conversione al cristianesimo. Alla piazza della Juharia si accederà attraverso l’antica Porta a Mare, riportata alla luce dai lavori di recupero del complesso Santa Chiara. Questo passaggio, murato nel 1728 dall’ingegnere militare De Vincenti per motivi legati alla difesa della città, è il più antico collegamento verso il mare ed è quello dal quale si attese lo sbarco di Carlo V il 7 ottobre del 1541 durante la sua tappa algherese in direzione di Algeri. La storia di Alghero in questo interessante e suggestivo capitolo rappresenta, tra l’altro, un motivo di interesse turistico e imprenditoriale destinato a crescere e consolidarsi. Ottimi risultati sono stati riscontrati dal flusso proveniente da Israele, che trova in Alghero una nuova meta turistica, stimolata dalla scoperta della storia degli ebrei in città in epoca medioevale che il Sindaco Stefano Lubrano ha illustrato agli operatori turistici israeliani nel corso della fruttuosa missione istituzionale svolta nell’aprile scorso a Tel Aviv.