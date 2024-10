“Lasci perdere, non gliene frega niente a nessuno, è da anni così”.

La lamentela degli abitanti del centro storico di Alghero è forte ma c’è anche tanta rassegnazione. I risultati finora proclamati non si vedono. L’ultima immagine è quella di stamattina nei pressi della cattedrale, lungo la strada che porta alla facoltà di architettura, diventata un fiore all’occhiello della città.

A un motivo di orgoglio, fa da contraltare, come si può notare nella foto, un’infinità di buste di rifiuti gettate a terra perché i contenitori sono stracolmi.

Ma c’è anche di più e non è la prima volta. Sono in aumento, infatti, anche gli atti di vandalismo: l’auto vista nell’immagine, su cui è stato riversato materiale da discarica, è soltanto un esempio.

La periferia, in quanto a trascuratezza, non è da meno rispetto al centro storico. In molte zone l’erba alta domina sui marciapiedi e a metà estate Alghero appare così, triste, per una crisi che morde nonostante una rassicurante presenza di turisti, e disadorna.