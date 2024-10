Alghero è ufficialmente Comune Amico della Famiglia. Ora c’è il Marchio. A conferirlo ieri pomeriggio al Quarter, la Provincia Autonoma di Trento, con la quale il Sindaco di Alghero Mario Bruno ha stipulato un protocollo d'intesa nel 2015.

Alghero è la prima città al di fuori della regione italiana leader nelle politiche familiari ad ottenere il titolo.

Nella Riviera del Corallo sono 21.000 le famiglie, su una popolazione di 42.00 abitanti. Il dato è esemplificativo, ancor più se si prende in considerazione il numero delle famiglie con un solo componente: 7.000.

“Numeri che devono far riflettere - ha detto Mario Bruno nel corso del convegno “Una città per la famiglia” - La famiglia come modello della società è il nucleo dal quale partire per modellare le nostre comunità. Qui si crea l’uguaglianza, qui nessuno resta indietro, qui ci si impegna senza sosta per gli altri. Un impegno nuovo e forte che ha per obbiettivo non tanto le politiche di servizi sociali, seppur necessarie e fondamentali e sempre attente, ma quanto il benessere familiare e il mantenimento dello stesso. D’ora in poi, tenendo fede a questo impegno, tutte le iniziative assunte dalla Amministrazione avranno tra i riferimenti le ricadute possibili per le famiglie algheresi”.

Presenti al convegno il direttore del dipartimento famiglia del Trentino Luciano Malfer, l’assessore regionale della sanità e servizi sociali Luigi Arru. Proprio Arru con Malfer ha siglato un nuovo protocollo tra Trentino e Sardegna per le politiche familiari. “Partire da Alghero per le politiche familiari della Regione – ha detto l’Assessore nel suo intervento - Un impegno nuovo che deve mettere al centro questo tipo di politiche per qualificare l’intero settore in Sardegna”.

Hanno preso parte all'incontro anche i presidenti dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Raffaella e Giuseppe Butturini, il segretario European Large Family Confederation Raul Sanchez, il direttore della sede della Generalitat de Catalunya di Alghero, Joan-Elies Adell, e i referenti locali dell'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero, Mauro e Filomena Ledda ed Eleonora Cesarani.