"Di fronte al tentativo, di esponenti di alcune forze politiche cittadine, di utilizzare il nobile tema della formazione e dell’istruzione per finalità meramente propagandistiche, L'UDC algherese attraverso i suoi consiglieri comunali, capogruppo Alberto Bamonti e consigliere Leonardo Polo, insieme all'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione UDC, Sergio Milia, raccogliendo le preoccupazioni della cittadinanza e degli studenti dell’Istituto Agrario, rende noto che sono state attivate tutte le procedure per garantire il perpetuarsi dell’istituto agrario di Santa Maria la Palma.

Al fine di evitare che si verifichi perdita di identità, prestigio e credibilità della scuola stessa, si precisa che vi è una forte volontà di rilancio dell'istituto, attraverso fondi regionali che mirino a garantire la valorizzazione dell'istituto attraverso l’effettiva interazione tra imprese e scuola, tra il mondo del lavoro e quello della didattica, per perseguire la specializzazione delle risorse umane del territorio, sviluppo economico ed occupazionale e altresì per rilanciare la stessa funzione strategica che l’istituto può vantare di avere nei confronti del territorio: una scuola all’avanguardia nella formazione di tecnici qualificati anche nel settore delle produzioni. Con tali premesse l'assessore Milia si è impegnato a promuovere tutto quanto è di sua competenza perché sia concessa - per le specifiche caratteristiche ben note alle Istituzioni pubbliche nonché agli studiosi ed ai tecnici del settore vitivinicolo a livello nazionale ed internazionale - la deroga all’Istituto Agrario di Alghero, affinchè il territorio non possa essere privato, del suo storico centro di formazione, con gravi ricadute sul futuro e sulle prospettive produttive, economiche e sociali della filiera vitivinicola Sarda."