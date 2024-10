Dopo appena due ore dall’apertura della prevendita sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per l’opera lirica L’elisir d’amore, in programma venerdì prossimo, 18 ottobre, al Teatro Civico. Tutto esaurito quindi per lo spettacolo che l’Amministrazione propone con il Teatro Lirico di Cagliari cent’anni dopo le ultime rappresentazioni del 1913, tra le quali proprio l’opera di Donizetti che andrà in scena con la regia di Primo Antonio Petris. Già da un’ora prima dell’apertura della prevendita, intono alle 09,00, la fila per l’acquisto dei biglietti aveva assunto dimensioni considerevoli, a dimostrazione che l’evento culturale è particolarmente atteso. Il Sindaco Stefano Lubrano, in accordo con l’Ente Lirico di Cagliari e con la Fondazione Meta, sta valutando la possibilità di allestire la proiezione dello spettacolo nella piazza del teatro, per andare incontro alle numerosissime richieste da parte dei cittadini rimasti senza biglietto.