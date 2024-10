Questa mattina ad Alghero una turista francese di 36 anni è stata travolta da un'auto mentre usciva dall'hotel in cui sta trascorrendo le sue vacanze.

All'incrocio tra via Ales e via fratelli Cervi, proprio di fronte all'ingresso dell'hotel Riviera da dove stava uscendo la giovane donna, un uomo alla guida di una Toyota Yaris è stato centrato in pieno da una Dodge Caliber guidata da una donna che si è ribaltata travolgendo così la turista.

All'origine dell'incidente ci sarebbe il mancato rispetto di una precedenza da parte della stessa donna che conduceva l’auto Dodge.

Le condizione della turista sono disperate.