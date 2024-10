Questa sera il festival dell’Argentiera torna ad Alghero con tre serate ricche di appuntamenti culturali e musicali: domenica 20 luglio la rassegna approda alla Banchina Sanità, Lunedì 21 luglio un fuori programma in piazza Civica e Mercoledì 23 luglio la kermesse si sposta nel Parco Regionale di Porto Conte per un progetto originale che racconta la storia dell’ex colonia penale di Tramariglio.

Per il secondo anno consecutivo, il festival della letteratura della Sardegna Sulla Terra Leggeri ritorna ad Alghero con tre serate ricche di storie e musica. La prima è in programma domenica 20 nella Banchina Sanità, e sarà una lunga serata di incontri, riflessioni e spettacolo introdotta da Flavio Soriga. Lunedì 21 luglio la kermesse si sposta in piazza Civica per un fuori programma al confine tra narrativa e cabaret con il reading Scrittori da palco. Al microfono si alterneranno, tra gli altri, Geppi Cucciari, Celestino Tabasso e Paola Soriga. Mercoledì 23 luglio, il festival è ospite del Parco Regionale di Porto Conte per un progetto originale che racconterà la lunga e dolorosa storia della colonia penale di Tramariglio.

Oltre alle serate algheresi realizzate con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero e dalla Fondazione Meta, il calendario di Sulla Terra Leggeri prevede l’incontro del 24 luglio a Sassari e il fine settimana da trascorrere nell’antico borgo dell’Argentiera, dal 25 al 27 luglio.