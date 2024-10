Da oggi sono iniziati ad Alghero i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di quell’antica muraglia, che sembra congiungersi al centro storico della città in un eterno abbraccio.

Si tratta di fredde transenne metalliche che per un po’, lungo i bastioni Magellano, terranno compagnia a chi è abituato a vivere e godersi lo spettacolo che Alghero offre in un respiro che la rende unica nel rapporto tra la città e il mare.

Motivi di sicurezza fino a qualche mese fa mai emersi, ma non per questo non condivisibili, impongono quella che oggi appare una recinzione fuori luogo e cinica rispetto al contesto storico-ambientale in cui ha già iniziato a trovare collocazione.

Pare che si tratti di un’installazione provvisoria, prima di dare luogo a interventi definitivi che, è auspicabile, siano degni dell’incanto di un quadro, opera della natura e dell’uomo, che emoziona tutte le volte che si osserva.