Dopo il caso Fondazione, Marco Di Gangi non è più assessore ad Alghero. Lo ha deciso il sindaco Mario Conoci con un decreto firmato quest’oggi, che segue quello di qualche settimana fa con il quale il primo cittadino algherese aveva ritirato le deleghe all’ormai ex assessore.

A far precipitare la situazione era stata la lettera con la quale Di Gangi aveva messo in dubbio il doppio ruolo di Andrea Delogu in seno alla Fondazione Alghero. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Christian Mulas, aveva preso le distanze dal proprio assessore. Ma anche alcuni partiti alleati, uno su tutti Forza Italia, avevano chiesto al sindaco di prendere una decisione