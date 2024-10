Tra settembre e ottobre aveva più volte tentato di appiccare un incendio in un terreno appartenente a privati, in una località a sud di Alghero. A seguito di numerose segnalazioni di focolai, che avevano richiesto l’intervento delle locali squadre antincendio e messo in allarme gli abitanti della zona, a inizio settembre sono scattate le indagini condotte dal personale della Stazione Forestale di Alghero, coadiuvato dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale dell’Ispettorato CFVA di Sassari.

Alla fine della terza settimana di ottobre, il personale della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Alghero ha provveduto ad eseguire una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emanata dal GIP presso il Tribunale di Sassari, su richiesta della competente Procura della Repubblica di Sassari, nei confronti di un 61enne algherese. Non si conoscono, al momento, le ragioni delle sue azioni.