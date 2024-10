È stato un successo la partecipazione di Alghero alla 39esima di Fira di Calella che si è svolta dal 20 al 23 settembre.

Secondo gli organizzatori, sono stai circa 30 mila i visitatori paganti. “Un successo quasi a costo zero per le casse comunali – spiegano dal Comune di Alghero –, dato che il Comune di Calella ha disposto le spese di alloggio, vitto, costo degli stand, mentre al Comune di Alghero è spettato solo il costo dei trasporti, che grazie ad un accordo con Grimaldi Lines”.

Un’esperienza, come ha rimarcato il Sindaco Mario Conoci, favorita dalla sede della Generalitat de Catalunya di Alghero, con la quale si stanno stringendo rapporti sempre più proficui.

“Un impegno che abbiamo mantenuto con la città di Calella, – queste le sue parole – e che questa Amministrazione ha voluto portare avanti individuandone la grande opportunità per l’immagine della città, per le aziende e per le prospettive di sviluppo economico con la Catalogna”.

“È stato fondamentale riallacciare i rapporti con Grimaldi – aggiunge – per costruire iniziative comuni per promuovere la destinazione Alghero in Catalogna, ma è stato anche importante incontrare le istituzioni delle Generalitat che vogliono lavorare sul fronte dei trasporti Alghero - Catalogna”.

“Una occasione di visibilità straordinaria – ha rimarcato l’Assessore alla Cultura e Turismo Marco Di Gangi – oltre che per lo sviluppo della destinazione, anche per le realtà culturali presenti, rappresentate dallo sportello linguistico del Comune, a cui si sono rivolte centinaia di operatori della scuola catalana”.

“Abbiamo invitato – ha specificato per l’Assessora allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro le aziende attraverso le associazioni di categoria, per integrare quelle già individuate dal Parco di Porto Conte con il Marchio del Parco – ha spiegato.

Protagonista anche il Parco di Porto Conte che “Ha svolto un ruolo da protagonista – ha spiegato il Direttore Mariano Mariani per l’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro ma ha svolto anche il ruolo di collegamento con le realtà naturalistiche della catalogna per sviluppare progetti e iniziative comuni destinate a produrre risultati economici importanti per il territorio”.

Ottimo riscontro anche per la delegazione culturale, anche questa individuata di concerto con il Comune di Calella, composta da 11 artisti algheresi che hanno promosso la nostra cultura e le nostre tradizioni.