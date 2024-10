Ryanair, la compagnia irlandese low cost, festeggia oggi, 29 maggio, il sesto anniversario del collegamento da Alghero a Stoccolama (Skausta) offrendo voli a partire da € 15.99.

Lo stesso collegamento ha due frequenze settimanali: ogni mercoledí e sabato.

"E’ con grande piacere che festeggiamo il sesto anniversario del collegamento offerto da Alghero a Stoccolma (Skausta) – ha affermato Biagio Della Corte, Sales and Marketing Executive di Ryanair per l’Italia -, grazie al quale abbiamo sino ad ora trasportato complessivamente oltre 125.000 passeggeri, contribuendo significativamente al turismo in Sardegna.”.