Con 642 voti, Maria Grazia Salaris è stata la seconda candidata consigliera donna più votata alle ultime elezioni comunali di Alghero. L'esponente di Noi con Alghero è stata poi nominata, dal Sindaco Mario Conoci, Assessora ai Servizi sociali. Con lei abbiamo discusso di alcuni temi dell'attualità algherese.

1) Un giudizio sulla Giunta Conoci

“La Giunta Conoci è un’ottima squadra di Governo, composta sia da giovani della politica, molti alla prima esperienza, che da persone che hanno avuto già modo di praticarla, tra cui io e il Sindaco. Ci siamo insediati a luglio e abbiamo dovuto gestire e affrontare numerosissime emergenze. Date le prime risposte, si è iniziato con una programmazione mirata a decidere le cose importanti da fare per questa città, facendo anche delle scelte coraggiose. È un giudizio, fino a oggi, positivo e che potrà migliorare nel corso del tempo”.

2) Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto 'Lo sport è di tutti”: quali sono le finalità?

“Lo sport di tutti” è un progetto bandito dal Coni nazionale e dallo “Sport Salute”. Vi hanno aderito otto società sportive locali dove, fino al 31 gennaio, gli interessati di età compresa tra i 5 e i 18 anni, potranno iscriversi per iniziare o proseguire una pratica sportiva. La novità è quella che, in seguito, all’inserimento, si dovrà preparare il modello Isee. C’è una sensibilità molto forte anche verso coloro che non hanno molte possibilità e che devono essere messo nelle condizioni di praticare uno sport, un ramo della vita sociale che deve dare una mano ai giovani a migliorare la loro qualità di vita. Si sono trovate le risorse per 7 milioni 500mila euro a livello nazionale. Le società avranno un piccolo rimborso sulle iscrizioni. È importante sottolineare che tutte le 102 società sportive di Alghero già offrono gratuitamente a chi ne ha bisogno la possibilità di iscriversi e fare pratica sportiva. Il Comune di Alghero pone come obiettivo di proseguirlo offrendo dei voucher ai bambini dai 6 anni in su e rilanciare il settore sport dando dei contributi alle società. Ciò sarà inserito all’interno del Dup”.

3) Vicenda Cra. A che punto siamo?

“È stato dato l’incarico per il progetto preliminare per la ristrutturazione dello stabile di viale della Resistenza. Ovviamente ci sarà il rispetto degli standard stabiliti dalle normative regionali relativamente al numero di ospiti e alla divisione tra comunità alloggio e comunità protetta. Sarà una struttura all’avanguardia, a misura di anziano. L’Amministrazione intende fare un buon lavoro in quanto si vuole riattivare una parte della città che è stata completamente abbandonata e iniziare a programmare, anche per la sanità e per tutto quello che riguarda l’area anziani, delle strutture che abbiano la possibilità di offrire dei servizi. Ad Alghero manca una lungodegenza e questa sarà un’esigenza che sarà portata avanti con forza in campo sanitario. Gli anziani sono tantissimi e rappresentano una fascia sociale molto deboli, i “Nuovi poveri”, perché arrivano a prendere pensioni molto basse, nonostante abbiano lavorato tutta la vita, e alla fine non riescono a sostenersi”.

4) I suoi progetti per il settore sociale

“Ho trovato un settore che purtroppo, nonostante la bravura degli assistenti sociali, degli operatori e dei tecnici, stava lavorando solo ed esclusivamente rispondendo alle esigenze di carattere economico e primario e non si stava più programmando. Il primo impegno che l’Amministrazione Conoci deve mettere in campo è quello di ripristinare un settore programmazione che si presti alla preparazione di progetti pronti per essere presentati a seconda dei bandi europei e regionali e che devono mirare alla prevenzione del disagio. Credo che bisognerà progettare molto, ma questo come sempre riguarda e asserisce in maniera particolare la Regione. Non sono sufficienti gli interventi che sono previsti oggi per la disabilità e poi molto c’è da fare anche per politiche giovanili, un altro settore completamente dimenticato. La Sardegna è la prima in Italia per dispersione scolastica e come tasso di disoccupazione”.

5) L'aeroporto è stata una vicenda al centro dell'ultima campagna elettorale per le elezioni comunali. Il suo pensiero

“L’aeroporto, come infrastruttura, sta ai sardi come un ospedale. Nessuna politica può pensare di sopprimere un aeroporto in Sardegna. Ciò che è sempre mancato è quello di creare una rete fra gli aeroporto, mettendoli in collegamento fra di loro e programmandoli a seconda delle loro specificità. Io credo che lo scalo algherese, che è nato e si è sviluppato molto con il Low Coast, dovrebbe riprendere ad essere l’aeroporto principale in Sardegna sotto questo punto di vista e Bisogna individuarne la particolarità”.