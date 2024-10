Ha raggiunto con la propria auto una delle spiagge rinomate di Alghero e ha rovistato in uno dei veicoli parcheggiati con il chiaro intento di rubare ma è stato sorpreso e arrestato dalla Polizia.

Gli agenti sono intervenuti nella zona del Lazzaretto dopo le segnalazioni arrivate nell’ultimo periodo di furti sulle auto in sosta, soprattutto nelle belle giornate. Come riportato dalla Polizia, i veicoli presi maggiormente di mira sono quelli di categoria economica, noleggiati ai turisti in vacanza e aperti con facilità tramite grimaldelli o altri strumenti per lo scasso.

Analogo episodio era avvenuto nei giorni scorsi ma in questo caso il furto è stato sventato dagli agenti. Nell’auto di proprietà dell’uomo sono stati trovati alcuni arnesi da scasso. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.