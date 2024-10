In poco più di 24 ore ad Alghero è stato somministrato il 100% dei vaccini disponibili. Grande soddisfazione del sindaco Mario Conoci, che ha voluto ringraziare medici e operatori sanitari per il lavoro svolto a tempo di record.

"Un primato che mette i nostri medici e i nostri operatori in cima alle classifiche di rendimento nazionale sulle somministrazioni del vaccino contro il Covid - afferma il primo cittadino -. Nel giro poco più di ventiquattro ore sono state somministrate le 504 dosi messe a disposizione del nostro ospedale".

"Un ringraziamento forte va all'equipe guidata dal Dott. Gioacchino Greco, composta dagli operatori delle diverse specialità dell'Ospedale Civile di Alghero. Il primo ciclo di vaccinazioni è stato eseguito a tempo di record, e questa è la dimostrazione di quanto sia fondamentale il ruolo dei nostri sanitari".

"Una visita istituzionale non è stata abbastanza per ringraziare a nome di tutti gli algheresi chi sta profondendo impegno e professionalità in questa fase dell'emergenza", conclude Conoci lasciando trasparire grande entusiasmo.