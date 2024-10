Si svolgeranno domani mattina, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Giorgio, a Pozzomaggiore, i funerali di Salvatore Casule, 46 anni, il carabiniere morto ieri nell'incidente stradale sulla strada Alghero – Bosa.

L’uomo, morto poco dopo il ricovero in ospedale, viaggiava, in direzione Bosa, in sella alla sua moto insieme alla moglie, quando si è scontrato con una Panda guidata da un giovane algherese.

Gravemente ferita la moglie Maria Pasqua Piu, 48 anni originaria anche lei di Pozzomaggiore.

I medici le hanno dovuto amputare una gamba a causa delle fratture riportate. E' ora ricoverata all'ospedale di Sassari.

Il carabinieri lascia due figli di 17 e 22 anni.