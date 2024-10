Questa mattina intorno alle 9, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Alghero è intervenuta sulla sp 43 dei due Mari per un incidente stradale.

All’arrivo sul posto, gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto, il cui conducente ha perso il controllo per via dell’asfalto scivoloso.

I tre occupanti della vettura sono stati accompagnati al pronto soccorso di Sassari per accertamenti. Sul posto la Polizia Locale e il 118.