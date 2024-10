Alghero riprende la sua tradizione secolare della partecipazione popolare ai Riti della Settimana Santa. Ritornano le processioni alla presenza dei fedeli e le celebrazioni religiose che da secoli rendono la Setmana Santa a l’Alguer uno dei momenti più identitari ed intimi della tradizione. Dopo il divieto biennale della pandemia, Alghero si prepara a ripercorrere la sua storia tra le vie della città ed il calore della sua gente, ad affascinare i visitatori.

Venerdì 15 aprile 2022 - Discendimento dalla croce e via Crucis

La celebrazione della funzione religiosa per il discendimento dalla croce e della Via Crucis prenderà avvio dalla chiesa della Misericordia alle ore 20.00 per proseguire, in processione verso la Cattedrale, ove avrà luogo la cerimonia religiosa del discendimento dalla croce. Al termine, verso le ore 21.30, prenderà avvio la via Crucis per le strade del centro cittadino.

Si raccomanda di giungere presso la chiesa della Misericordia almeno 15 minuti prima dell'uscita del corteo religioso, ovvero alle ore 19.45.

Domenica 17 aprile 2022 - Domenica di Pasqua

La processione di Pasqua prenderà avvio alle ore 9.00 dalla chiesa di San Francesco con la processione della Madonna e alle ore 9.30 dalla chiesa della Misericordia con la processione di Gesù Risorto. Alle ore 9.45, Bastioni C. Colombo angolo con la Via C. Alberto, ci sarà l’incontro di Gesù Risorto con la Madonna. La processione proseguirà in Cattedrale dove alle ore 10.00 sarà celebrata da S.E. Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo della diocesi Alghero-Bosa la Santa Messa.