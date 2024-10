Va avanti l’attività dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero sul fronte del servizio porta a porta.che sarà esteso anche a Maristella e nel Nucleo San Giuliano. Entro la fine di Gennaio partirà il nuovo servizio di ritiro. Obiettivo dell'amministrazione è quello di consegnare il kit dei mastelli direttamente sul posto senza dover far recare i residenti della nella sede della ditta, nell’ecocentro Ungias – Galantè.

Inoltre prosegue intanto l'iter amministrativo progettuale per la realizzazione dei punti di raccolta nell'agro: a S. Anna, Ungias e Calabona, con la previsione di ulteriori punti in altre zone.

Uno dei fronti caldi è quello delle isole ecologiche diVia de Gasperi, Via De Curtis e Piazzale della Pace che furono posizionate a Maggio del 2018 quale offerta migliorativa del servizio da utilizzare nei casi di emergenza ( il servizio principale rimane quello del porta a porta) “Ma sin da subito – ha dichiarato l’Assessore Andrea Montis - son state utilizzate quale alternativa per chi non si è voluto adattare al nuovo sistema del Porta a Porta o per chi, ancora peggio, eludendo la Tari non si è dotato di mastelli. Fin dall'inizio hanno mostrato la loro fragilità anche a causa di chi, forzando le finestrelle per inserirvi rifiuti di grandi dimensioni, le rende continuamente inagibili, con costi che non possono sistematicamente ricadere sui cittadini; le telecamere inglobate alla struttura, inoltre, sono facilmente manomettibili”.

Proprio per questo presto le isole saranno rimosse: i cittadini che necessiteranno (solo in caso di emergenza) conferire fuori dalle frequenze del porta a porta potranno recarsi presso l'Isola di Viale Europa a cui se ne aggiungerà, entro l'estate, un’altra avente stesse caratteristiche da posizionare in via De Curtis.

Sul fronte della pulizia della città durante le festività natalizie “Siamo moderatamente soddisfatti – ha concluso Montis – perché la città pulita all'indomani di grandi eventi vorrei nel tempo diventasse ordinarietà come a Capodanno. C'è ancora da fare, tanto da migliorare e ci stiamo lavorando. Lavoriamo per migliorare in ogni ambito del servizio, affrontando le criticità. Stiamo attuando per questo scelte precise delineando dei percorsi programmati che non lascino spazio alla gestione improvvisata. Al riguardo, gli uffici son già a lavoro per quella che sarà una impostazione stabile per la pulizia delle strade, con divieto di sosta per spazzamento programmato in gran parte della città. Un servizio messo a sistema per la cui attuazione, al pari di tutte le grandi città, verranno poste a bilancio le somme per l’acquistato della cospicua dotazione di apposita cartellonistica per poter avviare un serio cambiamento con la collaborazione di tutti”.