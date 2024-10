Ennesimo grave episodio la notte scorsa nel cantiere Aimeri a San Marco: malviventi si sono introdotti nel deposito forzando gli ingressi e rubando le chiavi dei mezzi, comprese quelle di scorta, oltre a sabotare alcune macchine.

Ciò ha comportato un consistente rallentamento del servizio d’igiene urbana: lunedì e martedì si chiede alla popolazione di limitare l'esposizione dei rifiuti a causa di probabili ritardi nella raccolta in tutta la città.

“Che si tratti di vandalismo, incuria, boicottaggio poco importa. La città non può rimanere ostaggio di pochi balordi che si sentono intoccabili ed impunibili o di qualcuno che pensa di perseguire interessi personali a danno della comunità. È necessario alzare il tiro e arrivare a individuare i colpevoli, facendo tutti la nostra parte, in stretta sinergia con le forze dell'ordine. L'amministrazione è risoluta a venir a capo di questa situazione e non si farà intimidire da chi non ha a cuore il bene della collettività”.

E’ il duro commento del Sindaco Mario Bruno e dell’assessore all’Ambiente Raimondo Cacciotto.

Il fermo servizio graverà sul regolare espletamento del quotidiano processo di raccolta, per cui nelle giornate di lunedì e martedì non sarà garantito il ritiro di carta e plastica in tutte le zone della città, nonché un sensibile rallentamento della raccolta indifferenziata.