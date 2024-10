Priorità assoluta per le pratiche dei Servizi Sociali della Legge 162 e della Legge 20, per il disbrigo delle quali il Sindaco Mario Bruno ha chiesto massimo impegno e ha disposto la costituzione di una task force appositamente dedicata per fornire risposte ai numerosissimi utenti in gravi difficoltà.

Da lunedì sono al lavoro ulteriori tre persone distaccate da altri uffici comunali che a tempo pieno lavorano per accelerare il pagamento dei contributi che le famiglie algheresi attendono da mesi. Una vera e propria emergenza per la cui soluzione il Sindaco Mario Bruno e l’Assessore ai Servizi Sociali Nina Ansini hanno costituito un gruppo di lavoro per recuperare il forte ritardo. Entro il mese di Luglio arriveranno ulteriori due unità che andranno ad incrementare l’ufficio “per mettere a regime - chiarisce il Sindaco Mario Bruno - il sistema dell’erogazione dei contributi che non può più tollerare perdite di tempo o rallentamenti. Abbiamo trovato una situazione di grave ritardo nell’espletamento delle pratiche, non per nostra responsabilità, e abbiamo deciso di destinare a questo tema così importante tutte le nostre energie per recuperare i ritardi accumulati”.

Sia per la Legge 162, che riguarda i piani personalizzati per le persone in condizioni di handicap, che per la legge 20, riguardante gli affetti da disturbi mentali, i ritardi esistenti sono pesanti, addirittura oltre i sei mesi per alcuni casi. “Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di intervenire in maniera forte – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Nina Ansini – sono infatti centinaia le pratiche giacenti sulle quali occorre lavorare per dare ossigeno alle famiglie che hanno sostenuto spese ingenti per l’assistenza”. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato una delibera contenente l’atto di indirizzo e le direttive ai settori dell’Amministrazione per il completamento delle misure di riqualificazione della struttura comunale, con azioni di riordino e riorganizzazione dei servizi in funzione di del miglioramento dei progetti riguardanti il Settore dei Servizi Sociali, per il quale c’è da parte dell’Amministrazione una particolare attenzione per attività di affiancamento alle famiglie in ambiti delicati come quelli dell’assistenza sanitaria. All’atto di indirizzo si darà seguito con eventuali variazioni di bilancio o con interventi apportati dopo l’approvazione della manovra finanziaria.