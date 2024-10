La Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane hanno sequestrato un carico di vegetali sospetti all'aeroporto di Alghero. A trasportare la merce era un passeggero in arrivo dal Bangladesh, in transito da Roma Fiumicino.

In una valigia l'uomo custodiva 3,5 kg di semi privi di confezione ed etichetta, e non veniva attestata ne l'origine ne la specie. Rinvenute anche 9 bustine e una scatoletta di alluminio del peso 1,350 kg contenenti vegetali, privi di etichettatura.

La merce, sprovvista di certificato fitosanitario è stata sottoposta a sequestro in via cautelare, secondo quanto previsto dalle norme in vigore contro l'introduzione e la diffusione nella Ue di organismi nocivi ai vegetali.