Dieci chilogrammi di prodotti vegetali provenienti dal Bangladesh, quattro chilogrammi di talee e due chili di carne provenienti dalla Cina sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari in servizio presso la sede Operativa Territoriale di Alghero e dai militari della Guardia di Finanza, Compagnia di Alghero.

In particolare, due passeggeri provenienti dal Bangladesh sono stati fermati all’aeroporto di Alghero con 10 chilogrammi di prodotti vegetali di varia natura (trasportati nel bagaglio da stiva), non identificabili, alcuni in cattivo stato di conservazione, privi di etichettatura che ne attestasse l’origine, la specie e la relativa certificazione fitosanitaria.

Un passeggero proveniente dalla Cina, invece, è stato trovato con 4 chilogrammi di vegetali e talee, presumibilmente canna da zucchero, e 2 chili di carne avicola privi di confezione e relativa certificazione sanitaria.

I vegetali sottoposti a sequestro amministrativo, sono stati custoditi presso i depositi doganali dell’aeroporto di Alghero, in attesa delle analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, per contrastare l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi e di agenti patogeni infestanti per le specie autoctone.

Per quanto riguarda la carne sequestrata, invece, questa sarà confiscata al fine dello smaltimento ai sensi del Reg. Delegato (UE) 2019/2122 e del Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2004.