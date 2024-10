Incidente stradale nel pomeriggio odierno attorno alle ore 16tra via Carrabuffas e via Leonardo Da Vinci, ad Alghero.

Coinvolti nel sinistro, che ha provocato un ferito portato poi in ospedale per accertamenti, un furgone e una Smart.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 10Adei Vigili del Fuoco di Alghero, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture. Presenti anche gli operatori del 118, i Carabinieri per i rilievi e la Polizia Locale per la viabilità.