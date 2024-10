E' un progetto ambizioso quello che ha l'obiettivo di collegare Alghero e Sassari mediante una metropolitana di superficie. Sarà un passo importante per costituire la tanto discussa Rete metropolitana del Nord Sardegna.

L'idea, che poggia sulle solide basi di 46 milioni di euro, sta prendendo forma e i tecnici, guidati dal “Comitato Metrotranvia Sassari”, sono già all'opera per concretizzarla.

Il capoluogo turritano diverrebbe così epicentro culturale di un sistema che avrebbe nelle ricchezze della Riviera del corallo il suo "di più" turistico, ambientale e naturalistico. Un ruolo importante lo giocherebbe lo scalo aeroportuale di Fertilia che potrebbe trarre giovamento dal moderno progetto di collegamento.

Parallelamente gli amministratori sarebbero intenzionati a investire sulla rete Sirio che collega l'emiciclo Garibaldi a Santa Maria di Pisa. La speranze è che presto si arrivi a toccare gli abitati di Li Punti e del Monte.

"Basterebbe un investimento ulteriore di 32milioni di euro - spiega Rosario Musmeci, portavoce dei promotori - per portare il tram-treno dentro la città di Alghero, mettendo chiunque nelle condizioni di muoversi su un solo mezzo da Calabona a Sorso, passando per il centro algherese, l’aeroporto, le borgate, Olmedo, il centro di Sassari, i suoi quartieri periferici e la Romangia".

Secondo chi sponsorizza il progetto: "La possibilità per studenti, lavoratori, malati, turisti e per chiunque di potersi muovere entro l’area vasta con mezzi e tempi propri di una città è il presupposto essenziale e irrinunciabile per costruire davvero la città metropolitana del Nord Sardegna".