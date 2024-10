Numerose le segnalazioni di utenti e di turisti contro la compagnia Api/Ip che sulla quattro corsie da Alghero in direzione Sassari, gestisce uno dei più grandi impianti della provincia.

"Era un fiore all'occhiello", commentano alcuni ex clienti dell'impianto, da oltre un anno, da quando è stato preso dalla Società Api, non è stato più possibile fermarsi a fare rifornimento per i prezzi altissimi, a volte con differenze di 12/13 centesimi a litro rispetto ad altri nell'isola.

Inoltre, la stazione non fornirebbe più nessun servizio da molto tempo: non ci sono più i tabacchi, i giornali e addirittura da qualche mese il bar apriva solamente la mattina; addirittura ora, due settimana il bar è completamente chiuso poiché avrebbero staccato la corrente per morosità.

Parrebbe che tra la società che ha dato in affitto l'impianto e la compagnia petrolifera vi sia ora in corso un contenzioso. L'impianto un tempo fiorente sembra ora abbandonato a se stesso, mentre i prezzi e le comodità della vecchia gestione che attiravano gli utenti del circondario, dei turisti e di chi da Alghero si muoveva per Sassari, sembrerebbero ormai un ricordo.