Dopo il recente sequestro effettuato dai militari del Gruppo di Olbia, che ha permesso di rinvenire un centinaio di ciottoli per un peso di oltre 1,6 kg presso il porto di Isola Bianca, prosegue l’azione di contrasto condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, presso porti ed aeroporti della provincia, all’ormai noto fenomeno dell’asportazione dagli arenili e dal mare della Sardegna di sabbia, conchiglie, sassi e ciottoli. Tale condotta è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, in servizio presso l’aeroporto “Riviera del Corallo”, nell’ambito dei controlli sui passeggeri in partenza, hanno fermato in tre distinti interventi, due turisti spagnoli e uno serbo in procinto di imbarcarsi verso le proprie destinazioni.

I controlli sui rispettivi bagagli hanno permesso di rinvenire sabbia per un peso di oltre 1.5 kg e decine di conchiglie per il peso complessivo di oltre mezzo chilo, prelevate dalle spiagge dell’isola.

L’attività di polizia ambientale condotta dal Corpo nell’ultimo mese ha permesso di sequestrare, anche di concerto con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, oltre 7 kg tra conchiglie, ciottoli e sabbia prelevati dalle spiagge sarde e di sanzionare 7 trasgressori.

L’attività sopradescritta rientra in un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti potenziato dal Comando Provinciale di Sassari in occasione della stagione estiva, caratterizzata dalla ripresa del flusso turistico in transito nell’Isola.