La rotta aerea Alghero-Roma in continuità territoriale dalla Sardegna è stata aggiudicata e assegnata alla compagnia Blue Air.

Il vettore ha presentato l'unica offerta a seguito della procedura d'emergenza attivata dalla Regione sarda venerdì scorso. "Si chiude così il percorso aperto con la proroga degli oneri di servizio sulle tratte da Cagliari, Olbia e Alghero verso gli scali di Fiumicino e Linate", dice l'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu.

"Siamo soddisfatti per aver definito nei tempi previsti e con un impegno davvero encomiabile della direzione generale e della struttura dell'assessorato tutti i provvedimenti necessari a non interrompere i collegamenti aerei in tariffa agevolata - continua l'assessore -. Il prossimo passo importante al quale stiamo lavorando da tempo è quello della stesura finale dei nuovi bandi".