Sono riprese questa mattina le ricerche di Edoardo Bezzi, il 32enne nato ad Alghero ma residente a Uri, scomparso lo scorso 28 marzo.

A causa del maltempo le indagini erano state interrotte, ma in mattinata Vigili del fuoco, nucleo sommozzatori e Guardia Costiera hanno ripreso a cercare l’algherese.

In particolare, le zone che saranno perlustrate sono Capo Caccia, Isola Foradada e Cala d’Inferno.

Del ragazzo ancora non si ha nessuna traccia.

Oltre al ritrovamento a Capo Caccia, in prossimità del Belvedere, della macchina del ragazzo, una Fiat Idea bianca, e delle sue scarpe in mare, riconosciute dalla fidanzata, di Edoardo non si hanno altre notizie.

Il 32enne era uscito da casa la mattina del 28 marzo scorso per andare a lavoro, ma non si era presentato così i genitori nel pomeriggio avevano dato l’allarme.

Tante le ipotesi, tra le quali quella che si sia lasciato cadere da Capo Caccia. Però non bisogna perdere le speranze che Edoardo venga trovato sano e salvo.