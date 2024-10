Enric Morera i Català, il Presidente delle Corts Valencianes, il parlamento della Comunità Valenciana, ad Alghero con il Sindaco Mario Conoci, per rinsaldare i rapporti tra le comunità e programmare iniziative congiunte in ambito culturale, turistico ed economico. Con il presidente Morera, a Porta Terra c’era oggi Josep Vicent García i Tamarit, il Sindaco di La Pobla de Vallbona, comune dell’area metropolitana della città di Valencia.

Alghero e la Comunità Valenciana, uniti dalla stessa identità linguistica, progettano un futuro più stretto partendo dal quel filo che lega Alghero e Valencia che nel 1963 ha segnato un passaggio importante con la donazione alla città di Alghero della statua della Madonna dels Desemparats. “Vogliamo rafforzare i rapporti tra Valencia e Alghero – ha detto Enric Morera - due sponde del Mediterraneo unite dalla stessa lingua che vogliono avvicinarsi ancora di più stringendo rapporti per inaugurare una nuova stagione di collaborazioni”. E così sarà: a breve Mario Conoci avrà una interlocuzione col Sindaco di Valencia per avviare la programmazione concordata e in fase di avvio insieme al Sindaco Josep Vincent Garcia, del procedimento di agermanament ( gemellaggio ) con la città di La Pobla de Vallbona.

All’incontro di oggi ha preso parte la vice sindaca Giovanna Caria, il delegato della Generalitat ad Alghero, Gustau Navarro. Per Alghero si tratterebbe della continuazione di un ideale ciclo di unioni con i territori dove si parla il catalano. Questi territori sono la Catalogna, Andorra, Isole Baleari, Alghero, Comunità Valenciana, Pirenei Orientali. Dopo Tarragona e Balaguer ( Catalogna ) Palma di Maiorca ( Isole Baleari ) Encamp ( Andorra ), si aggiunge il territorio di Valencia.

“E’ un grande piacere per Alghero, vogliamo consolidare i legami e aprire nuove strade di sviluppo con i territori che ci uniscono con l’identità linguistica. La comunità valenciana, con la città di Valencia che sta mostrandosi sempre più un esempio di vitalità nell’ambito turistico in Europa, aggiunge valore alle nostre relazioni parallelamente a quelle fruttuose che abbiamo posto in essere con la Generalitat de Catalunya”, ha commentato il Sindaco Mario Conoci.