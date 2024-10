“Ripartiamo dai profondi legami che uniscono Alghero e la Catalogna per rafforzarli, ma vogliamo andare oltre: vogliamo collaborare nelle nuove sfide in ambito commerciale, turistico, economico, culturale, università e ricerca. L’accordo firmato oggi è un passo importante di promozione a 360 gradi tra due comunità che si amano, si stimano e si aiutano”. Così Luca Bellizzi, il delegato del Governo della Catalogna in Italia, che torna ad Alghero dopo il settembre 2021 del caso Puigdemont e della grande straordinaria festa europea dell’Adifolk per stringere con il Sindaco Mario Conoci un accordo che guarda ad una prospettiva di sviluppo e collaborazione su un vasto fronte che parte dalla comunanza linguistica per toccare i temi della cultura, del turismo e dell’economia.

“Un importantissimo accordo che consolida i rapporti e rilancia la collaborazione tra Alghero e la Catalogna – commenta il Sindaco Mario Conoci - Comune di Alghero e Generalitat vogliono promuovere lo sviluppo di attività che storicamente uniscono le due realtà affiancandole a nuove strategie a favore dello sviluppo economico. Per Alghero, il collegamento con la Catalogna con le tratte navali di Grimaldi e con le rotte aeree, che vanno rafforzate, significa soprattutto una possibilità di legame tra imprese turistiche e commerciali”.

Dalla promozione della cultura e del Catalano di Alghero, a presto la certificazione “storica” dell’algherese nel solco della legge regionale 22/2018, alla promozione e rafforzamento delle relazioni economiche, commerciali e turistiche tra Alghero e la Catalogna, all’impegno reciproco per lavorare in coordinamento per facilitare i collegamenti aerei tra le due sponde del Mediterraneo, l’accordo bilingue firmato oggi tocca anche i temi degli scambi sportivi e artistici e scolastici, la collaborazione sui temi dell’ambiente e l’impegno al mantenimento degli studi catalani presso l’Università di Sassari.

Alla firma del memorandum, oggi con il Sindaco Mario Conoci e con Luca Bellizzi, hanno partecipato il responsabile dell'ufficio di rappresentanza ad Alghero, Gustau Navarro, il vicesindaco Giovanna Caria, l’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco, l'addetto culturale della delegazione delle Generalitat in Italia, Joan Adell.